Грищенко - про саміт Україна-ЄС: Це те ж саме, що питати: сонце зійде чи ні
15:09, 14 вересня 2012Політика
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Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко прогнозує проведення саміту Україна - Європейський Союз до кінця цього року.
Костянтин Грищенко вірить, що саміт буде
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Ялті в кулуарах 9-го форуму «Ялтинської європейської стратегії».
«Саміт запланований до кінця року», - сказав керівник МЗС.
Втім, на уточнюючі питання журналістів, чи відбудеться саміт, К.Грищенко дав зрозуміти, що зараз про це говорити зарано, зазначивши, що це «те ж саме, що питати: сонце зійде чи ні».
Сьогодні вранці комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан Фюле, фактично, ухилився від відповіді на аналогічне питання.
При цьому Ш.Фюле додав, що зазвичай подібні зустрічі проводяться восени.
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