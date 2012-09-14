Грищенко - про саміт Україна-ЄС: Це те ж саме, що питати: сонце зійде чи ні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Ялті в кулуарах 9-го форуму «Ялтинської європейської стратегії».

«Саміт запланований до кінця року», - сказав керівник МЗС.

Втім, на уточнюючі питання журналістів, чи відбудеться саміт, К.Грищенко дав зрозуміти, що зараз про це говорити зарано, зазначивши, що це «те ж саме, що питати: сонце зійде чи ні».

Сьогодні вранці комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан Фюле, фактично, ухилився від відповіді на аналогічне питання.

При цьому Ш.Фюле додав, що зазвичай подібні зустрічі проводяться восени.