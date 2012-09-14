Дружина Луценка поскаржилася на тюремників Лутковській

Дружина екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Ірина заявляє про відмову керівництва виправної колонії у наданні належних умов для зустрічей колишнього міністра зі своїми захисниками, що порушує його права.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Політичної партії «Народна Самооборона», про це І.Луценко написала у відкритому листі Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковській.

За словами І.Луценко, з моменту переведення Ю.Луценка до виправної колонії, усі побачення із адвокатами та цивільним захисником відбуваються у загальній кімнаті для короткострокових побачень без дотримання права на конфіденційність.

І.Луценко зазначає, що згідно із законодавчими нормами та додатком до Правил внутрішнього розпорядку установи виконання покарань, зустріч має відбуватися в кімнатах короткострокових побачень, які обладнанні лише двома столами (для засудженого і адвоката), розділеними скляною перегородкою між столами висотою 20 см.

І.Луценко наголошує, що правовий статус Ю.Луценка є таким, що він є засудженим, проте вирок не набрав законної сили. «Зауважу, що згідно із вимогами ст. 12 Закону про попереднє ув’язнення, чітко сказано, що особа, яка знаходиться у попередньому ув’язненні, тобто, взята під варту, має право на побачення з захисником наодинці, причому без обмеження кількості побачень та їхньої тривалості», - йдеться в листі.

За словами І.Луценко, законом також передбачено, що на адміністрацію установи, де знаходиться така особа, покладається обов’язок забезпечити умови для проведення таких побачень, в тому числі і ті, які виключають при побаченні з захисником можливість третіх осіб мати доступ до інформації.

І.Луценко звертає увагу, що згідно з вимогами статті 48 КПК, захисник з моменту допуску до участі у справі має теж право на такі побачення зі своїм підзахисним без обмежень їх кількості та тривалості.

Вона також наголошує, що Законом про адвокатуру й адвокатську діяльність категорично забороняється втручання у приватне спілкування адвоката з клієнтом.

«Звертаючись до Вас, зауважую, що Юрій Луценко є громадянином України, конституційні права якого порушені, а їх захист входить до Ваших повноважень.

Прошу Вас довести не тільки захисникам засудженого екс-міністра Юрія Луценка, але й усім громадянам України, що задекларовані слова Уповноваженого з прав людини не розходяться із ділом», - йдеться в листі.