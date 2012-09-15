Кондоліза Райс написала листа Тимошенко

"Сьогодні я мав зустріч з Кондолізою Райс. Вона передала мені листа для Юлії Тимошенко та висловила їй свою підтримку та солідарність", - повідомив Григорій Немиря сьогодні у ефірі "5 каналу".

Лист Кондолізи Райс буде передано Юлії Тимошенко через її захисників.

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Сьогодні колишній державний секретар США Кондоліза Райс заявила, що чинна влада України повинна розуміти неможливість розвитку демократії без сильної опозиції та справедливої судової системи.