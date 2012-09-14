Кондоліза Райс у Ялті застерегла від близькосхідного варіанту

Революції на Близькому Сході є «великим уроком для всіх лідерів, які сповідують авторитарний стиль керівництва країною».

Про це в своєму спеціальному виступі на сесії «Майбутнє глобального світоустрою і безпеки» 9-ї Ялтинської щорічної зустрічі сказала 66-й Державний секретар США, доктор Кондоліза Райс, повідомили УНІАН у прес-службі YES.

Зокрема, К.Райс зазначила, що «за останні десять років міжнародна система пережила три величезні шоки. Для десяти років це багато. І недивно, що світ відчуває, що зміни дуже швидкі, іноді неконтрольовані та небезпечні».

На її думку, першим шоком були події 11 вересня 2001 року. В результаті атак на Всесвітній торговий центр і урядові будівлі американці змінили своє сприйняття фізичної безпеки. «Ми також зрозуміли, що найбільша небезпека йде не від зіткнення великих і могутніх країн, а від таких країн, як Афганістан, від терористичних угруповань», - сказала колишній Держсекретар США.

Страшніше за атаку 11 вересня, продовжила К.Райс, могла бути лише атака із застосуванням зброї масового ураження. «Потенційне об'єднання найнебезпечнішої у світі зброї з найнебезпечнішими гравцями несе найбільшу загрозу міжнародній безпеці», - наголосила вона.

Другим глобальним шоком, на думку К.Райс, стала фінансова криза 2008 року, яка кинула виклик економічній безпеці світу. Змінилися уявлення про заощадження – нерухомість вже перестала бути надійною сферою вкладень. Велика кількість людей залишилася без роботи, і є серйозні сумніви, чи зможуть вони одержати роботу в майбутньому. В результаті цього шоку світ виявив, що «технології карають людей, у яких немає достатньої освіти. Роботи за 8 доларів на годину зникли». Цей шок призвів до драматичних соціальних наслідків – зокрема, виникли конфлікти між урядами і народами, зокрема, і з питання віку виходу на пенсію.

Нарешті, третім шоком К.Райс назвала революції на Близькому Сході. «Те, що відбувається, показує дуже чітко: авторитаризм нестабільний. Рано чи пізно люди зажадають таких самих прав, які мають люди в демократіях», - сказала екс-держсекретар США. І це є великим уроком для всіх лідерів, які сповідують авторитарний стиль керівництва країною. Адже альтернативою розповсюдження демократії буде революція, яка є набагато гіршим сценарієм, ніж реформи.

«Гнів народу – це жахливий шлях політичних реформ, це неправильний шлях політичних реформ. Революції є рідко позитивним сценарієм розвитку подій. Революції потворні, жорстокі, ведуть до незрозумілих, непередбачуваних, нестабільних результатів», - наголосила К.Райс.

Під впливом трьох глобальних шоків світ драматично змінився. У такі моменти, на думку К.Райс, дуже важливо зосередитися на основоположних речах. «Коли відбуваються тектонічні зрушення, ми мусимо думати, як ми можемо перебудуватися, як ми можемо гарантувати велику свободу, велику безпеку і кращий світ», - відзначила вона.

*** 9-а Ялтинська щорічна зустріч «Україна і світ: долаючи завтрашні виклики разом» відбувається з 13 по 16 вересня у Лівадійському палаці Ялти. Більш як 200 провідних представників політичних, ділових і суспільних кіл із понад 20 країн світу обговорять основні глобальні виклики та їх вплив на Європу, Україну і світ.

Про це в своєму спеціальному виступі на сесії «Майбутнє глобального світоустрою і безпеки» 9-ї Ялтинської щорічної зустрічі сказала 66-й Державний секретар США, доктор Кондоліза Райс, повідомили УНІАН у прес-службі YES.

Зокрема, К.Райс зазначила, що «за останні десять років міжнародна система пережила три величезні шоки. Для десяти років це багато. І недивно, що світ відчуває, що зміни дуже швидкі, іноді неконтрольовані та небезпечні».

На її думку, першим шоком були події 11 вересня 2001 року. В результаті атак на Всесвітній торговий центр і урядові будівлі американці змінили своє сприйняття фізичної безпеки. «Ми також зрозуміли, що найбільша небезпека йде не від зіткнення великих і могутніх країн, а від таких країн, як Афганістан, від терористичних угруповань», - сказала колишній Держсекретар США.

Страшніше за атаку 11 вересня, продовжила К.Райс, могла бути лише атака із застосуванням зброї масового ураження. «Потенційне об'єднання найнебезпечнішої у світі зброї з найнебезпечнішими гравцями несе найбільшу загрозу міжнародній безпеці», - наголосила вона.

Другим глобальним шоком, на думку К.Райс, стала фінансова криза 2008 року, яка кинула виклик економічній безпеці світу. Змінилися уявлення про заощадження – нерухомість вже перестала бути надійною сферою вкладень. Велика кількість людей залишилася без роботи, і є серйозні сумніви, чи зможуть вони одержати роботу в майбутньому. В результаті цього шоку світ виявив, що «технології карають людей, у яких немає достатньої освіти. Роботи за 8 доларів на годину зникли». Цей шок призвів до драматичних соціальних наслідків – зокрема, виникли конфлікти між урядами і народами, зокрема, і з питання віку виходу на пенсію.

Нарешті, третім шоком К.Райс назвала революції на Близькому Сході. «Те, що відбувається, показує дуже чітко: авторитаризм нестабільний. Рано чи пізно люди зажадають таких самих прав, які мають люди в демократіях», - сказала екс-держсекретар США. І це є великим уроком для всіх лідерів, які сповідують авторитарний стиль керівництва країною. Адже альтернативою розповсюдження демократії буде революція, яка є набагато гіршим сценарієм, ніж реформи.

«Гнів народу – це жахливий шлях політичних реформ, це неправильний шлях політичних реформ. Революції є рідко позитивним сценарієм розвитку подій. Революції потворні, жорстокі, ведуть до незрозумілих, непередбачуваних, нестабільних результатів», - наголосила К.Райс.

Під впливом трьох глобальних шоків світ драматично змінився. У такі моменти, на думку К.Райс, дуже важливо зосередитися на основоположних речах. «Коли відбуваються тектонічні зрушення, ми мусимо думати, як ми можемо перебудуватися, як ми можемо гарантувати велику свободу, велику безпеку і кращий світ», - відзначила вона.

*** 9-а Ялтинська щорічна зустріч «Україна і світ: долаючи завтрашні виклики разом» відбувається з 13 по 16 вересня у Лівадійському палаці Ялти. Більш як 200 провідних представників політичних, ділових і суспільних кіл із понад 20 країн світу обговорять основні глобальні виклики та їх вплив на Європу, Україну і світ.