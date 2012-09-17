ЗМІ: Правдивість декларацій кандидатів у нардепи ніхто не перевіряє

Зневага до декларації у багатьох кандидатів стає очевидною, досить лише зазирнути в оформлені ними папірці, пише ТСН.

Як приклад у сюжеті наводять декларацію кандидатки Таїсії Повалій. За документом ані вона, ані члени її сім'ї не мають ні землі, ні будинку, ні навіть маленької квартирки. При цьому сім'я співачки ніякого житла не орендує, тож де вона живе - загадка. Хоча в інтернеті повно фотографій кандидатки в оселі. Також у співачки немає коштів на банківських рахунках та жодних заробітків, одержаних за кордоном, хоча її персональний сайт каже, що вона постійно гастролює, переважно сусідніми країнами.

А ось у декларації Михайла Поплавського вказано, що він має усього 15 квадратних метрів землі і не володіє жодним автомобілем. При тому, що торік заробив понад 5 мільйонів гривень, а на рахунках тримає майже 20 мільйонів. Представники ректора-співака зміст його декларації не коментували.

Як виявилось, за новим законом від минулого року достовірність даних у декларації не перевіряє ніхто. Податкова служба позбавлена таких повноважень, а Центрвиборчком не наділений ними.

"Ви ж знаєте, якщо законом не передбачено, то державні органи не можуть виконувати те, на що їм законом не надано права… А зараз не передбачено ", - пояснив юрист, експерт з виборчого права Сергій Кальченко.

Легке покарання може бути лише за невчасно подану до ЦВК декларацію. Це штраф до 13,5 тисяч гривень. А от за правдивість даних кандидат взагалі не відповідає, його навіть не можуть зняти з виборів. Остерігатися слід лише конкурентів, які можуть використати вказані відомості проти кандидата.

