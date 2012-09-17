Мавроді створив політичну партію

З'їзд цієї партії, головою якої став сам Мавроді, відбувся в Курську. Про це повідомляється на сайті засновника піраміди МММ.

Установчий з'їзд організації пройшов під девізом "Мы меняем мир". Делегати представляли майже 50 регіонів країни, передає ІТАР-ТАСС.

"Нашим завданням, - заявили учасники з'їзду, - є справедливий перерозподіл наявних коштів, їх раціональне використання та турбота про людей. А найголовніше - це зміна системи цінностей і ставлення до матеріальних благ. Наш головний лозунг "Мы меняем мир".

З'їзд прийняв статут і програму партії, обрав керівні органи. Головою Всеросійської політичної партії МММ обрано Сергія Мавроді, який звинувачується в незаконній підприємницькій діяльності та шахрайстві.

Мавроді, творець гігантської фінансової піраміди 1990-х і ініціатор МММ-2011, в кінці травня оголосив про запуск нового проекту МММ -2012, призупинивши виплати учасникам МММ-2011.