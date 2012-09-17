Третьяков: Влада хоче обмежити мітинги через страх перед новим Майданом

«Спроба обмежити свободу мирних зібрань - пряме свідчення того, що влада має намір фальсифікувати вибори, - заявив опозиційний депутат Олександр Третьяков в інтерв’ю журналістам, коментуючи внесення до порядку денного Верховної Ради на четвер законопроект про порядок організації і проведення мирних заходів.

«У даному законопроекті зберігається можливість тотального обмеження гарантованого Конституцією права громадян на мирні збори, мітинги, походи та демонстрації», - сказав Олександр Третьяков.

Опозиційний депутат стверджує, що «в законі не враховані побажання правозахисних і громадських організацій. А, крім того, його хочуть ухвалити, не чекаючи оцінки Венеціанської комісії».

На думку Олександра Третьякова, очевидно, що ні результати громадських слухань, ні думка Венеціанської комісії не влаштовують «партію влади» з її параноєю щодо Майдану. Також депутат зазначив, що до тексту закону є претензії і зауваження у Головного науково-експертного управління Верховної Ради, згідно з висновками якого, деякі положення проекту не містять завершеного правового механізму їх реалізації або взагалі не відповідають принципу юридичної визначеності.

Насправді, вважає Олександр Третьяков, мирний протест - невід'ємне право громадянина в демократичній країні, а подібна поведінка влади провокує народ на стихійні акції протесту з непередбачуваними наслідками.

Олександр Третьяков балотується до Верховної Ради по 218 мажоритарному округу в Києві, що об’єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.

Нагадаємо, що в понеділок, під час Погоджувальної ради депутатських фракцій Верховної Ради було вирішено винести в четвер, 6 вересня, на голосування для ухвалення в другому читанні законопроект № 2450 про порядок організації і проведення мирних заходів.

У липні 2012 року понад 150 громадських організацій і профспілок зверталися до Голови Верховної Ради та голів депутатських фракцій парламенту з проханням не виносити законопроект № 2450 на голосування у Верховній Раді до того, як його оновлена редакція не пройде експертизу Венеціанської комісії.