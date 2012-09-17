У ВР гризуться, бо 340 нардепів не мають часу ходити на роботу

Як передає кореспондент УНІАН, з такою ініціативою виступив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

За його словами, цього дня парламент має сконцентруватися на ухваленні важливих законопроектів, поданих Кабінетом міністрів, Президентом та деякими депутатами. Весь інший період депутати працюватимуть у комітетах та з виборцями.

Крім того, лідер фракції Партії регіонів наголосив, що представники опозиції також мають брати участь у пленарних засіданнях, а не делегувати по 3-4 представника, які, за словами О.Єфремова, «лише створюють шумові ефекти».

Лідер фракції Партії регіонів нагадав, що всі попередні виборчі кампанії Верховна Рада взагалі не працювала у пленарному режимі.

«Більш ефективно можна працювати в тому форматі, коли ми визначаємо один день робочий пленарний», - сказав він.

Крім того, на переконання О.Єфремова, такий графік роботи дасть можливість 340 депутатам нинішнього скликання брати участь у передвиборній кампанії, оскільки вони або включені до виборчих списків, або балотуються у мажоритарних округах.

Пропозиція О.Єфремова викликала певне незадоволення у представників опозиційних фракцій.

У свою чергу голова Верховної Ради Володимир Литвин також звернув увагу представників опозиції, що вони не беруть участі в пленарних засіданнях, від їхніх фракцій на засідання ходять лише декілька представників. За його словами, зважаючи на це, доцільно було б працювати лише один пленарний день.

Спікер додав, що опозиційні депутати під час пленарних засідань не працюють в сесійній залі, а займаються виборчою кампанією.

«Давайте домовимося: якщо ми проводимо засідання тиждень, то треба буди в сесійній залі, а якщо ні – то треба написати заяву на відпустку і брати участь у виборчому процесі. Так буде чесно», - додав В.Литвин.