До Тимошенко сьогодні приїде німецький лікар
Сьогодні до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові для продовження лікування екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко прибуде фахівець берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс.
Про це на брифінгу перед харківською лікарнею, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, сказав захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.
«Так, сьогодні, швидше за все, Лутц Хармс», - сказав С.Власенко.
Брифінг С.Власенка перед харківською лікарнею намагалися зірвати близько 10 молодих людей, які представилися активістами Громадської ініціативи харківського юриста Олександра Каряки. Вони скандували: «Брехунець, провокатор», намагаючись перекричати захисника Ю.Тимошенко.
Прихильники Ю.Тимошенко, які чергували поблизу ЦКЛ «Укрзалізниці», спробували відгородити собою цих активістів. Під час брифінгу між ними сталася сутичка.
Як повідомляв УНІАН, 9 травня ув’язнену Ю.Тимошенко госпіталізували з Качанівської виправної колонії Харкова до лікарні «Укрзалізниці». За цей час її лікуючими лікарями були спеціалісти берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс та Аннет Райсхауер.