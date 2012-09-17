Росія може запровадити квоти в кінотеатрах

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав на засіданні ради з розвитку кінематографії.

«Яким чином взагалі мотивувати наше кіновиробництво, з одного боку, а з іншого боку, мотивувати кінопрокат на те, щоб показував наші фільми. Є пропозиція квотувати ринок. Пропозиція резонансна, природно, вона далеко не всім подобається», - сказав Д.Медведєв.

Він зазначив, що є різні ідеї щодо підтримки російського кіновиробництва і рішення перебувають у компетенції уряду.

За його словами, кіно впливає на маси людей, але у російського кінематографа залишається величезний нереалізований потенціал.

Д.Медведєв повідомив, що російське кіно витісняється з кінотеатрів під натиском насамперед американської продукції.

При цьому він зазначив, що з 2002 по 2007 рік спостерігалося стійке зростання частки касових зборів вітчизняних фільмів у російському кінопрокаті. Він ріс з 6% в 2002 році до практично 28% в 2007 році. У 2008 році цей показник впав на кілька відсотків і продовжував знижуватися до 2011 року, він стабілізувався на рівні 16%.

Він повідомив, що за останні роки державна підтримка збільшувалася. Так, загальний обсяг коштів на вітчизняне кіновиробництво в 2011 році склав 6,6 млрд. руб.

«Наш кінопрокат вийшов на 4-е місце в Європі і на 9-е місце в світі, що загалом, звичайно, показує потенціал нашого кіноринку», - сказав Д.Медведєв.