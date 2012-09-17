Пацієнт викинувся з п'ятого поверху лікарні
23:17, 17 вересня 2012Політика
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У Житомирі міліція почала перевірку за фактом випадіння пацієнта з вікна Житомирської обласної лікарні імені Гербачевського.
Як повідомила сьогодні УНІАН керівник Відділу громадських зв'язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, пацієнт лікарні в п'ятницю вистрибнув з п'ятого поверху та загинув від отриманих травм.
"Такий факт дійсно мав місце, міліція не виключає можливості самогубства, наразі за цим фактом проводиться перевірка", - сказала А.Ващенко.
Інших подробиць трагедії міліція не повідомляє.
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