Пацієнт викинувся з п'ятого поверху лікарні

Як повідомила сьогодні УНІАН керівник Відділу громадських зв'язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, пацієнт лікарні в п'ятницю вистрибнув з п'ятого поверху та загинув від отриманих травм.

"Такий факт дійсно мав місце, міліція не виключає можливості самогубства, наразі за цим фактом проводиться перевірка", - сказала А.Ващенко.

Інших подробиць трагедії міліція не повідомляє.