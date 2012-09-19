Український суд став на бік Міноборони РФ: Кабмін має заплатити $400 млн боргу ЄЕСУ

Господарський суд Києва частково задовольнив позов Міноборони Росії до Кабміну щодо боргу корпорації "Єдині енергетичні системи України", і зобов'язав уряд України виплатити російській стороні 3 млрд 113 млн 53 тис. 506 грн 26 коп. (близько 390 млн дол.).

Відповідне рішення суд оголосив сьогодні.

"Суд вирішив позов задовольнити частково. Позовну вимогу Міноборони РФ до Кабінету міністрів України, Держказначества України в частині стягнення 3 млрд 113 млн 53 тис. 506 грн 26 коп. задовольнити. А в решті позовних вимог відмовити. Стягнути з держбюджету України шляхом безперечного списання державною казначейською службою України з будь-якого рахунку, виявленого під час виконання рішення суду на користь Міноборони РФ заборгованість 3 млрд 113 млн 53 тис. 506 грн 26 коп. А також судовий збір у сумі 61 тис. 862 грн 74 коп.", - зачитав рішення суддя Анатолій Івченко.

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Суддя підкреслив, що рішення суду набирає чинності у випадку, якщо не буде подано апеляційну скаргу. В разі ж розгляду такої скарги й підтвердження даного рішення суду, воно набирає чинності після рішення апеляційної інстанції.

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