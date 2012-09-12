Представник Кабміну: держгарантій за зобов’язаннями ЄЕСУ перед РФ не існує

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Богдан заявив сьогодні в Господарському суді Києва, який розглядає справу «Міноборони РФ проти ЄЕСУ».

«Кабінет міністрів заперечує щодо існування державних гарантій і щодо можливості стягнення цих гарантій щодо зобов’язань ЄЕСУ з Держави України, з державного бюджету. Ми вважаємо, що такі гарантії не надавалися, і були підписані листи, які висловлюють особисту думку певних чиновників, але державних гарантій як таких не існувало», - сказав А.Богдан.

За його словами, чинне законодавство України чітко визначає, що таке державні гарантії і як вони видаються. Зокрема, зауважив А.Богдан, вони закріплюються або постановою уряду, або його розпорядженням.

Крім того, як зазначив представник уряду, в матеріалах справи немає первинних доказів, які б свідчили про існування боргу Держави Україна перед будь-ким, тому Кабмін просить надати такі докази.

Більше того, зазначив А.Богдан, термін позовної давнини в окресленому конфлікті інтересів давно сплив, тому українська сторона не розуміє, чому Міноборони Росії позивається безпосередньо до України.

Як повідомляв УНІАН, Мiнiстерство оборони Росiйської Федерацiї звернулося до Господарського суду Києва з позовом про стягнення з Кабінету міністрів України понад 3,2 млрд грн. Про це йдеться в ухвалі суду вiд 5 вересня ц. р., оприлюдненому в Єдиному державному реєстрi судових рішень.

Третіми особами, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача в обставинах справи, є закрите акціонерне товариство з іноземними інвестиціями «Промислово-фінансова корпорація «Єдині енергетичні системи України» та Державна казначейська служба України.

Довідка УНІАН. У червні 2011 року у ЗМІ було оприлюднено лист міністра оборони Росії Анатолія Сердюкова до прем'єр-міністра України Миколи Азарова від 10 червня 2011 року, в якому Міністерство оборони Росії просить погасити борг корпорації «Єдині енергетичні системи України» в сумі 405,5 млн дол.

У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, яка у 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ, кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.

7 вересня Об'єднана опозиція “Батьківщина” заявила, що Міністерство фінансів та Міністерство юстиції України ще 2011 року спростували існування боргів ЄЕСУ перед Міноборони Росії.

Прес-служба «Батьківщини» розмістила посилання на відповідні листи Мін’юсту від 24.06.2011 та Мінфіну від 16.06.2011. За інформацією Міністерства фінансів, в його обліку відсутня інформація щодо наявності будь-якої заборгованості корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міністерством оборони РФ. Крім того, зазначається, що Міністерство фінансів не надавало державних гарантій за зобов'язаннями ЄЕСУ.