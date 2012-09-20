Біля Київради - акція на захист української мови
10:10, 20 вересня 2012Політика
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Кияни за підтримки партій «Батьківщина», «Свобода» та Української народної партії, організували пікетування Київської міської ради з вимогою не допустити прийняття рішення щодо запровадження двомовності в столиці України.
Біля Київради зібрались понад 400 осіб
Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники тримають плакати: «Я - за українську мову». У цей час проходить мітинг, під час якого представники київської громади звертаються до депутатів, які збираються на сьогоднішнє засідання сесії Київради, і на яке внесено питання «реалізації в Києві закону про мови», з проханням залишити в Києві єдину державну мову - українську. Загалом біля Київради зібрались понад 400 осіб. Однак частина з них прийшла з метою підтримати проект рішення про виділення землі гаражним кооперативам, а також на захист Гостинного двору на Подолі.
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