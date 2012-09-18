Кравчук не витримає, як почує, що «українська столиця стала руськоговорящою»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на ІІ зібранні Громадського форуму Києва. (Членами цього Громадського форуму є представники понад 100 підприємств і установ, більше 120 громадських організацій – УНІАН).

“Я, мабуть, не витримав би, якби почув, що українська столиця стала руськоговорящою. Ви розумієте, що відбувається?.. Ми доживемось до того, що в нас буде румунська Україна, угорська Україна, болгарська Україна і вся великая російська Україна, а столиця буде руськоговорящою... Це ж невігласи пропонують там у Верховній Раді, так звані патріоти, які готові розтоптати все, що є, тому що вони служать тим організаціям, які існують в Україні, але їх центр в Москві. І не тільки в Москві”, - сказав Л.Кравчук.

У свою чергу голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, який був присутній на зібранні, запевнив Л.Кравчука та всіх учасників заходу, що позиція КМДА - не підтримувати двомовність у Києві. “Ми ніколи не будемо провокувати це питання на своєму рівні в частині двомовності в Києві”, - сказав він.

“І я б вас дуже просив, якщо це можливо, зробити окрему резолюцію по цьому питанню від Громадського форуму. Компетенція прийняття рішення – Київрада. І я думаю, що ваша авторитетна думка відносно цієї проблеми і офіційне направлення міській Раді - це запорука того, що ніхто ніколи не буде це питання там піднімати. І таким чином ми як мінімум на найближчі часи збалансуємо нашу об’єктивну думку, як повинно бути в Києві. Адже Київ – це не тільки політична столиця і адміністративний центр, це ще й культурний центр України, культурна столиця. Безумовно, які тут можуть бути дискусії відносно української мови”, - зазначив голова КМДА.

Відомий співак та громадський діяч Олег Скрипка, присутній на засіданні, висловив думку, що мовний закон був прийнятий людьми, які не знають рідну мову і лінуються її вчити. На його переконання, відсутність знання мови - це просто безкультур’я.

"І справа в тому, що велика кількість українців, так склалося історично, вони не володіють державною мовою, не володіють нашою історичною мовою. І простіше прийняти якісь закони і підтримати цю лінь чи безкультур’я і відсутність знання. Але насправді ми робимо крок назад. Світ іде до навчання, до окультурення, навчання мов, а ми йдемо назад. Ми не можемо собі дозволити вивчити нашу історичну мову. Ми підтримуємо законами безграмотність людей”, - наголосив О.Скрипка.