ЗМІ: Статки 20 найбагатших учасників виборів до ВР - $7,7 мільярда

За версією Forbes.ua, «двадцятку «найбагатших кандидатів у депутати очолює власник корпорації «Фінанси і кредит» Костянтин Жеваго із статком 1,8 млрд дол. На вибори він йде як самовисуванець, незважаючи на те, що нині – член фракції «Батьківщина» в парламенті. Точно так само балотується другий номер списку найзаможніших кандидатів – міністр економіки України Петро Порошенко із статком 1 млрд дол.

Далі – представники Партії регіонів, два віце-прем'єр-міністри: Сергій Тігіпко і Борис Колесніков. Капітал першого Forbes оцінив у 989 млн. дол.., другого – в 430 млн. дол. Обидва чиновники потрапили в першу десятку партійного списку «регіоналів».

П'яте місце зайняв Володимир Бойко (360 млн. дол..), який балотується за списком Партії регіонів (№ 7), шосте - кандидат-мажоритарник від Партії регіонів В’ячеслав Богуслаєв (319 млн. дол.); сьоме - №36 партйного списку ПР Таріел Васадзе (276 млн. дол.); восьме - №48 списку Партії регіонів Євген Сігал (259 млн. дол.); дев'яте — кандидат-мажоритарник від Партії регіонів Юхим Звягільський (256 млн. дол.). Першу десятку замикає самовисуванка, секретар Київради Галина Герега (255 млн. дол.).

Перші чотири місця другої десятки також зайняли представники Партії регіонів. Зокрема, на одинадцятому місці - №37 списку Партії регіонів Василь Хмельницький (248 млн. дол.); дванадцяте зайняв № 27 списку Партії регіонів Нестор Шуфрич (235 млн. дол.); тринадцяте — кандидат-мажоритарник від Партії регіонів Олександр Фельдман (233 млн. дол.) і чотирнадцяте - №24 списку Партії регіонів Юрій Іванющенко (214 млн. дол.).

Водночас, п'ятнадцяте місце зайняв самовисуванець Ігор Баленко (186 млн. дол.); шістнадцяте - мажоритарник від Партії регіонів Леонід Клімов (150 млн. дол.); сімнадцяте - мажоритарник від Партії регіонів Сергій Клюєв (135 млн. дол.).

Колишній представник БЮТ Сергій Буряк, який балотується по мажоритарці як самовисуванець, розмістився на 18-му місці із статком 135 млн. дол.; мажоритарник від Партії регіонів Іван Фурсін (124 млн. дол.) - на 19-му місці. Замикає “двадцятку” самовисуванець Ігор Палиця із станом 115 млн. дол.

Згідно з цим виданням, Партія регіонів – абсолютний лідер за кількістю олігархів, які балотуються до парламенту. 15 кандидатів із списку 20 найбагатших кандидатів у депутати балотуються від ПР, решта – самовисуванці.