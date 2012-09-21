Тимошенко через Вашингтон поширила звернення до демократичних країн

Як повідомляє Радіо «Свобода», відповідне звернення сьогодні оприлюднила в Вашингтоні і зачитала на прес-конференції уривки з нього донька екс-прем’єра Євгенія Тимошенко.

У зверненні до демократичних країн, міжнародних організацій і українців у світі Ю.Тимошенко закликала не заохочувати «диктатора» Президента Віктора Януковича, і заявила, що майбутні парламентські вибори в Україні вже сфальсифіковані.

У документі на більш як на восьми сторінках Ю.Тимошенко викладає своє бачення ситуації в Україні. Вона заявила, що в державі свавільно править В.Янукович і його «сім’я».

Вона закликала демократичний світ «негайно, ще до виборів в Україні, знайти спосіб розірвати зашморг диктатури, перш ніж фальсифіковані вибори нададуть їй беззаперечну владу», бо, за її словами, після виборів буде вже пізно.

Ю.Тимошенко вважає, що демократичний світ уміє усувати диктатури в суверенних країнах швидко, без насильства і в межах міжнародного права. Вона запропонувала «програму оборони демократії», яка має стосуватися не лише України, а всіх диктаторів.

На переконання Ю.Тимошенко, для цього країни демократичного світу мали б негайно створити механізм міжнародних антикорупційних розслідувань проти владних диктаторів і людей з їхнього оточення. Усі їхні незаконно здобуті активи необхідно арештовувати й конфісковувати. Також, на її думку, необхідно провести суди над диктаторами і чиновниками з їхньої влади в усіх країнах, де вони вчиняли корупційні дії. Крім того, на думку екс-прем’єра, диктаторів та корупціонерів треба оголошувати персонами нон-ґрата в кожній демократичній країні.