Спостерігачам ENEMO роздали правила виживання в Україні

Як повідомляє газета «КоммерсантЪ-Украина», про це йдеться в інструкції європейської мережі зі спостереження за виборами ENEMO, призначеної для її співробітників, які працюватимуть в Україні протягом тривалого часу.

Крім політичного аналізу, в Інструкції є розділ XII — "Логістика і питання безпеки". У ньому зазначено: "Не пийте воду з-під крана, вона низької якості. Не ходіть поодинці в темний час доби. Необхідно мати при собі ліхтарик. Вуличне освітлення в Україні досить погане". Також в Інструкції, яку цитує газета, написано: "Попросіть вашого водія дотримуватися правил дорожнього руху. Не користуйтеся банкоматами. Не піднімайте гаманців або грошей, які випали буквально перед вами: в Україні це типова афера".