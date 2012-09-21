Тюремники кажуть, що Луценко на здоров'я не скаржився

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко, який відбуває покарання у Менській виправній колонії, не подавав будь-яких скарг стосовно стану свого здоров’я.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі прес-служби Державної пенітенціарної служби України «у відповідь на заяви Ірини Луценко щодо стану здоров’я засудженого Ю.Луценка».

ДПтС інформує, що Ю.Луценко в Менській виправній колонії Чернігівської області (№91) перебуває під постійним наглядом медичного персоналу установи.

«Будь-яких скарг, побажань чи заяв від самого засудженого на адресу адміністрації установи не надходило. Про відсутність претензій до медперсоналу колонії свідчать відповідні письмові заяви самого Ю.Луценка», - сказано у документі.

*** Днями І.Луценко в інтерв’ю «5-му каналу» заявила, що її чоловік скаржився на біль і запаморочення. При цьому вона наголосила, що Ю.Луценку не надали медичної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценко з грудня 2010 року до 31 серпня 2012 року утримувався в Лук’янівському СІЗО. Він тривалий час голодував на знак протесту проти рішення суду вкотре продовжити термін його ув’язнення. Після голодовки стан здоров'я Ю.Луценка погіршився, зокрема, у нього хвора печінка і підшлункова залоза. Лікарі діагностували у екс-міністра функціональний гепатит.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдану шкоду) за заволодіння державним майном та перевищення службових повноважень. 16 травня Апеляційний суд Києва визнав правомірним цей вирок, винесений Ю.Луценку.

17 серпня Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження під час розслідування отруєння кандидата у президенти Віктора Ющенка.

Нині він відбуває покарання у Менській виправній колонії.