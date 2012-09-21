У колонії,де сидить Луценко, поставили перегородки як для довічно ув'язнених

Про це адвокат Ю.Луценка Олексій Баганець заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Вчора мною на ім’я начальника колонії було направлено адвокатський запит щодо того, на яких підставах вони створили такі умови, які порушують конфіденційність спілкування мого підзахисного із захисниками, на яких підставах порушуються право на телефонні розмови... Те, що сьогодні діється у виправній колонії, свідчить про порушення як вітчизняного законодавства, так і міжнародного права. І як тільки ми одержимо від них матеріали, визначимося і будемо іти до адміністративного суду зі скаргою на порушення законів адміністрацією колонії", - сказав О.Баганець.

За словами адвоката, вчора він спілкувався з керівництвом колонії, яке пояснило, що отримало вказівку встановити в кімнатах для короткострокових побачень скляні перегородки відповідно до так званого другого зразку.

"Подібні умови, відповідно до внутрішніх інструкцій пенітенціарної служби, створюються лише для довічно ув’язнених!", - наголосив О.Баганець, підкресливши, що спілкування інших засуджених має відбуватися в окремих кімнатах без фіксації розмов, лише у присутності інспектора.

У свою чергу дружина екс-міністра Ірина Луценко, яка раніше заявляла про порушення права її чоловіка на ведення телефонних розмов, зазначила, що отримала відповідь від "Укртелекому", в якій вказано, що на території колонії дійсно сталося пошкодження телефонного кабелю, і керівництву колонії було запропоновано вирішити питання про допуск на територію фахівців-зв’язківців, однак досі вони не отримали відповіді. І.Луценко наголосила, що таким чином, крім права її чоловіка, порушується право на спілкування всіх інших 596 засуджених, які відбувають покарання у Менській колонії.

"Таким чином через пенітенціарну службу, у плани якої зовсім не входить давати Луценку розмовляти як політику, навмисно покарано й інших засуджених. У мене складається враження, що керівництво колонії навмисно хоче налаштувати їх проти Луценка", - зазначила дружина.

Народний депутат України Юрій Гримчак повідомив, що вчора запропонував керівництву колонії, якщо воно не може вирішити питання з ремонтом телефонного кабелю, придбати мобільні телефони з безлімітним зв’язком. "Начальник сказав, що подумає", - зазначив Ю.Гримчак.

Підсумовуючи сказане, І.Луценко ще раз нагадала, що адміністрація колонії навмисно винесла її чоловіку догану за начебто порушення режиму, оскільки "26 грудня підходить час, коли до Луценка може бути застосовано пом’якшення покарання, - або виправні роботи - "хімія", або варіант домашнього арешту. Просто дана вказівка за будь-яких обставин не випускати Луценка".

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня прес-служба «Народної самооборони» розповсюдила повідомлення, що Ю.Луценко направив Уповноваженому Верховної Ради Валерії Лутковській листа, в якому вимагає поновити права засуджених Менської виправної колонії на телефонні розмови. За його даними, в колонії вже 10 днів не працюють телефони.

«Почалося все з висунутої мені начальником Чернігівського управління ДВП вимоги «не говорити по телефону про політику». Після відмови мої розмови почали вимикатися на словах «Янукович, Партія регіонів, мафія». Спроби понад годину додзвонитися до рідних, лікарів та друзів були безуспішними», - повідомив екс-міністр.

Далі, як зазначив Ю.Луценко, «після моїх письмових заяв протесту адміністрація колонії за сфабрикованим рапортом оголосила мені дисциплінарне стягнення і взагалі припинила доступ усіх засуджених до таксофонів».

Як пише екс-міністр, «висунуто версію, що працівники «Укртелекому» нібито ремонтують лінію зв’язку».

«Хоча при цьому всі телефони Чернігівської частини МВК працюють, а отже – зв'язок колонії з «Укртелекомом» технічно справний», - додав він.

Того ж дня адміністрація Менської колонії заявила, що не порушує права засуджених, в тому числі і Ю.Луценка, на ведення телефонних розмов, а таксофони для засуджених відключено через необхідність заміни кабелю.