У Росії після саміту АТЕС «пропали» 200 Мерседесів преміум-класу

Про це з посиланням на PrimaMedia повідомляє Лента.ру.

"Коментарі про подальшу долю використання цих автомобілів департамент промисловості та транспорту дати не може з причини відсутності інформації", - констатував в. о. директора департаменту промисловості та транспорту Приморського краю Олексій Ширшов. Елітні автомобілі були надані ЗАТ "Мерседес-Рус", за словами Ширшова, "в рамках особистих домовленостей" з людьми, що займалися організацією транспортного обслуговування саміту.

Останній раз "Мерседеси" бачили біля кампуса Далекосхідного федерального університету, який був спеціально побудований на острові Російський до саміту АТЕС.

Відомо, що близько 200 "Мерседесів" представницького класу були застраховані перед самітом страховою групою "СОГАЗ", яка виступила основним страховиком об'єктів, побудованих або закуплених до саміту.

Видання нагадує, що напередодні саміту уряд РФ проводив нараду з його транспортного забезпечення.

"Перевагу було віддано маркам 'Mercedes' і 'Ford', а також японської 'Toyota Camry', - говорилося в повідомленні. Автомобілі призначалися перш за все для перевезення гостей заходу з аеропорту і назад. Саміт АТЕС проходив у Владивостоці з 2 до 9 вересня.