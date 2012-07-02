На Далекому Сході відкрили величезний міст

07:37, 02 липня 2012
Світ
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У Владивостоці сьогодні відкрили рух на мосту через протоку Босфор Східний.

Владивосток. Міст на острів Руський, де відбудуться основні заходи саміту АТЕС, фото з сайту zema.su

 

ЯкпередаєІТАР-ТАСС, у церемоніївідкриттямоста,якийзв'яжеострівРуськийз материковоючастиною міста, взяв участьпрем'єр-міністрРосіїДмитроМедведєв.

Протягом липнярух будездійснюватисявтестовомурежимі, двомасмугами.Дляміськоготранспортуміст відкриють1 серпня.

МістнаострівРуський, збудованийдо самітуАТЕС, є найдовшимвантовихмостомусвіті:1104метри.Висотаконструкції -70метрівнадводою, вага- 3,5тисячітонн.

НаостровіРуськийпройдутьосновні заходисамітуАТЕС,наміченогона вересень2012 року.

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