На Далекому Сході відкрили величезний міст

У Владивостоці сьогодні відкрили рух на мосту через протоку Босфор Східний.

ЯкпередаєІТАР-ТАСС, у церемоніївідкриттямоста,якийзв'яжеострівРуськийз материковоючастиною міста, взяв участьпрем'єр-міністрРосіїДмитроМедведєв. Протягом липнярух будездійснюватисявтестовомурежимі, двомасмугами.Дляміськоготранспортуміст відкриють1 серпня. МістнаострівРуський, збудованийдо самітуАТЕС, є найдовшимвантовихмостомусвіті:1104метри.Висотаконструкції -70метрівнадводою, вага- 3,5тисячітонн.



НаостровіРуськийпройдутьосновні заходисамітуАТЕС,наміченогона вересень2012 року.

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