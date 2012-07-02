На Далекому Сході відкрили величезний міст
07:37, 02 липня 2012Світ
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У Владивостоці сьогодні відкрили рух на мосту через протоку Босфор Східний.
Владивосток. Міст на острів Руський, де відбудуться основні заходи саміту АТЕС, фото з сайту zema.su
ЯкпередаєІТАР-ТАСС, у церемоніївідкриттямоста,якийзв'яжеострівРуськийз материковоючастиною міста, взяв участьпрем'єр-міністрРосіїДмитроМедведєв.
Протягом липнярух будездійснюватисявтестовомурежимі, двомасмугами.Дляміськоготранспортуміст відкриють1 серпня.
МістнаострівРуський, збудованийдо самітуАТЕС, є найдовшимвантовихмостомусвіті:1104метри.Висотаконструкції -70метрівнадводою, вага- 3,5тисячітонн.
НаостровіРуськийпройдутьосновні заходисамітуАТЕС,наміченогона вересень2012 року.
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