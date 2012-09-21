Кличко домагається зустрічі з Генпрокурором

Про це В.Кличко заявив під час зустрічі з представниками регіональних ЗМІ в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Зокрема, він заявив про сильний тиск на представників «УДАРу» в регіонах. «На нас шалено тиснуть. На наших кандидатів, партійців, на людей, які балотуються і мають шанси пройти, на симпатиків - тиснуть податкова, прокуратура, міліція. Відкривають кримінальні справи, оголошують людей в розшук. Я намагаюся зустрітися з генпрокурором, щоб з’ясувати, за що переслідують нашого в Запоріжжі нашого партійця В.Кривохатька. Але достукатися дуже важко», – наголосив В.Кличко.

За інформацією прес-служби партії, лідер «УДАРу» звернувся до генпрокурора з проханням втрутитися в ситуацію щодо тиску на керівника Запорізької обласної організації «УДАРу», кандидата в народні депутати В.Кривохатька.

За словами В.Кличка, представники влади довгий час вели переговори з В.Кривохатьком, підтримка якого на 82 виборчому окрузі перевищує 40%, щоб він зняв свою кандидатуру. В.Кривохатько відмовився, тому на нього продовжується жорсткий тиск, порушено чотири кримінальних справи за надуманими приводами, постійно проводяться обшуки в офісі, йде залякування співробітників. «Останнє, що зробила влада – оголосила нашого кандидата в розшук. І все для того, аби не допустити його до участі у виборах», – вважає В.Кличко.