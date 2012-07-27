У Кличка заявляють, що до голови обласного штабу нагрянули 30 слідчих

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «УДАР».

У заяві партії йдеться про те, що після оприлюднення списків претендентів у кандидати в мажоритарних округах проти людей у цих списках почалася «справжня війна із залученням силових структур, зокрема, податкових органів».

Як зазначають в «УДАРі», особливо критична ситуація склалася в Запоріжжі, де проти голови обласного виборчого штабу і найбільш рейтингового кандидата в окрузі №82 Вадима Кривохатька порушили чотири кримінальні справи за надуманими приводами. У партії повідомляють, що в селище, де мешкає В.Кривохатько з родиною, «приїхали понад 30 слідчих прокуратури, по одному слідчому на 5 мешканців селища, і почали залякувати людей, вимагаючи надати компромат проти члена «УДАРу». Обшуки проводяться вдома і в офісах голови запорізького облштабу, а також його заступника по обласній організації партії. За інформацією партії «УДАР», силові структури готові піти на оголошення В.Кривохатька в розшук.

«Мета цих показових репресій одна - залякати і змусити відмовитися від політичної діяльності», - наголосили в партії.

В «УДАРі» зазначають, що В.Кривохатько має 45% підтримки населення на своєму окрузі і стовідстоково переможе будь-якого провладного кандидата. Ситуацію з його переслідуванням розцінюють як повторення сценарію щодо представників інших опозиційних партій, яких «влада залякує і душить для того, аби вони відмовилися від своїх політичних поглядів».

В партії також наголошують, що це не поодинокий випадок дій проти партійців, подібні ситуації відбуваються в інших регіонах України. В «УДАРі» нагадують про інші протиправні дії, які представники влади чинили щодо активістів партії. Так, в Черкасах під час мітингу було побито партійця Ярослава Нищика, у Нікополі активіста «УДАРу» Олександра Тихона представники провладної партії вивезли у лісосмугу й облили фарбою. Влада досі не вибачилася за свої дії, наголошують в партії «УДАР» і додають, що силовий тиск на представників партії в зв’язку з їх політичною позицією лише посилиться.