Кучма пожартував щодо «квіточок» під його барельєфом

Як відомо, барельєф із портретом екс-президента та основними етапами його біографії з'явився у Дніпропетровську 8 вересня на День міста. Тоді площу відкрили до 80-річчя Дніпропетровської області.

На відкритті Леоніда Кучми не було і лише сьогодні він відвідав власний барельєф, бо приїхав на зустріч з одногрупниками, повідомляє ТСН.

Екс-президент каже, що увічнення у бронзі було для нього несподіванкою. А тому має змішані відчуття. "Слава Богу, що не пам'ятник. Я приїхав, а біля моєї так званої стели поклали квіточки – натяк такий. Ну що, вирішила громада міста. Сперечатись не буду", - пожартував колишній президент.