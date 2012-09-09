У Дніпропетровську з'явились бронзові Брежнєв, Щербицький і Кучма

Сьогодні у Дніпропетровську голова облдержадміністрації Олександр Вілкул та мер міста Іван Куліченко відкрили нову площу - імені 80-річчя Дніпропетровської області, вартість спорудження якої становить близько 2 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі, розташованій поблизу будівлі ОДА та облради, встановлено 8 стел, на яких розміщено 47 бронзових зображень. Це, зокрема, 27 меморіальних дошок про знакові історичні події Дніпропетровщини та 15 барельєфів видатних особистостей, які прославили регіон на весь світ.

«Площа увіковічнює видатних людей Дніпропетровщини та визначні події у розвитку регіону, що вплинули на хід історії України та Європи. Це зразок для наслідування новим поколінням», - зазначив під час урочистого відкриття О.Вілкул.

Меморіальна алея відкривається бронзовими барельєфами видатному кошовому отаману Івану Сірку та відомому досліднику історії запорізького козацтва Дмитру Яворницькому, а також першій визначній події в історії краю – отриманню у 1648 році Богданом Хмельницьким на Микитинській Січі (Нікополь) гетьманської булави. На одній із стел поряд розміщені барельєфи Леоніду Брежнєву та Володимиру Щербицькому. Також на стелах увіковічнено пам’ять колишніх губернаторів Катеринославської губернії – Михайла Родзянка (голови держдуми Російської імперії ІІІ та ІV скликань), Івана Синельникова та Андрія Фабра. Також встановлено бронзові барельєфи письменнику Олесю Гончару, колишньому директору «Південмашу» Олександру Макарову та конструктору космічних апаратів Михайлу Янгелю. Замикає алею видатних діячів Дніпропетровщини екс-президент України Леонід Кучма.

Як повідомив журналістам голова Дніпропетровської організації Національної спілки художників України Василь Мірошниченко, над створенням бронзових барельєфів та меморіальних дошок працювали 9 скульпторів з Дніпропетровську, Дніпродзержинська, Києва та Харкова. Відливали зображення у Львові. На створення бронзових барельєфів та пам’ятних дошок витрачено 2,5 тонни бронзи.

Площа імені 80-річчя Дніпропетровської області з’єднана з Парком культури та відпочинку ім. Лазаря Глоби новими довгими сходами.

На площі також побудований новий фонтан, а за тиждень будуть встановлені лави для відпочинку.