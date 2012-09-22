У Тимошенко дізналися, що на екс-прем'єра зробили фільм-компромат

Про це заявив депутат від БЮТ Сергій Соболєв в ефірі "Шустер Live".

"Ми зараз ще станемо свідками, і ви це побачите, як ваш канал, не ваша програма, а ваш канал, буде скоро транслювати фільм, який вже замовлений, до речі, в російських піар-агентствах. Про те, як бувші соратники Тимошенко розказують чергові небилиці про неї", - розповів він.

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"Ми про це вже знаємо. Слава богу, що достатня кількість людей, які навіть на сьогодні не є з Тимошенко, відмовились від зйомок в цьому фільмі", - уточнив Соболєв.

"Ми вже знаємо по прізвищах, хто погодився. Чекайте нові серіали, які демонструватимуть по державному каналу", - цитує Українська правда.