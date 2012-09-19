У Службі зовнішньої розвідки не коментують заяву про Тимошенко-«агента ФСБ»

«Ми не коментуємо цю заяву», - сказали УНІАН в прес-службі СЗР.

Як повідомляє "Главком", за словами Г.Омельченка, Ю.Тимошенко була завербована ФСБ в червні 1995 року.

"У довідці ФСБ Росії під грифом "цілком таємно", підготовленій для Президента Путіна, детально розписано, як Тимошенко була завербована ФСБ в липні 1995 року, коли була затримана з чоловіком в аеропорту "Внуково" за контрабанду 100 тисяч доларів, і як вона використовувалася як агент у кримінальних справах, які розслідували правоохоронні органи Росії ", - стверджує Г.Омельченко.

"ФСБ рекомендувало Путіну використати Тимошенко в майбутньому... У жовтні 2004 року Службі зовнішньої розвідки України вдалося добути зазначену довідку про діяльність Тимошенко як агента ФСБ і з нею було ознайомлено Президента Кучму", - сказав Г.Омельченко.