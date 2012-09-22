Кличко не забув, як розбіглася його фракція в Київраді

Зокрема, як повідомили УНІАН у прес-службі партії, В.Кличко під час зустрічі з представниками регіональних ЗМІ в Києві заявив, що в команді «УДАРу» не буде людей, які переслідують виключно короткострокові цілі – потрапити до ВР чи наблизитися до влади.

Як розповів В.Кличко, щойно стало зрозуміло, що партія долає 5% бар’єр і проходить в парламент, з’явилося чимало бажаючих приєднатися – і не всі з цих людей мали благородні цілі.

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«Ми в жодному разі нікого не відштовхували, усіх вислуховували. Але в багатьох людей одразу ж прокинулося бажання «порулить», «потрапити в список». Як лідер політичної партії я несу особисту відповідальність за кожного члена партії», – заявив лідер «УДАРу».