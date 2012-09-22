Богословська: Лазаренко не мав права видавати гарантії ЄЕСУ
Народний депутат від Партії регіонів Інна Богословська заявляє, що державні гарантії щодо боргу корпорації «ЄЕСУ» перед Міністерством оборони Росії було підписано, але їх не зареєстрували в реєстрі.
Про це І.Богословська заявила в ефірі «Шустер Live».
Вона відзначила, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яка займалася газовим питанням, підняла всі необхідні документи. І.Богословська стверджує, що розслідування ТСК свідчить про те, що екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, коли йшла на підписання газових контрактів у 2009 році, мала борг перед Росією в 405 млн. дол.
«Тимошенко була пов'язана з корупційними схемами вищими посадовцями Росії. А гарантії під це були виписані Лазаренком, який не мав права це робити як прем'єр-міністр, і тодішнім міністром фінансів...», - сказала вона. Водночас І.Богословська зазначила, що чиновники Мінфіну, не відобразили ці гарантії в реєстрі держави Україна. «Лазаренко і тодішній міністр підписали гарантії. Але, слава Богу, чиновники Міністерства фінансів, очевидно розуміючи, що це незаконно, не відобразили цю гарантію в реєстрі гарантійних зобов'язань України», - сказала вона. І.Богословська пояснила, що саме тому в реєстрі Мінфіну і Мін’юсту відсутня реєстрація цих гарантій. «Я думаю, що зараз на цьому будуватиметься правова позиція Міністерства юстиції. Я вважаю, що ми маємо йти до кінця, щоб довести, що Україна не повинна нести за це відповідальність. Це була схема Лазаренка, Тимошенко і російських газових кампаній», - сказала вона.
Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Господарський суд Києва частково задовольнив позов Міноборони Росії до Кабміну щодо боргу корпорації ЄЕСУ і зобов'язав уряд України виплатити російській стороні 3 млрд 113 млн. 53 тис 506 грн 26 коп. (близько 390 млн. дол.).
Суддя наголосив, що рішення суду набуває чинності у разі, якщо не буде подано апеляційну скаргу. У разі ж розгляду такої скарги і підтвердження даного рішення суду, воно набуває чинності після рішення апеляційної інстанції.
20 вересня прес-служба Міністерства юстиції України, яке забезпечує представництво інтересів уряду у цій справі, повідомила, що рішення Господарського суду Києва у справі за позовом Міністерства оборони Росії про борги корпорації «Єдині енергетичні системи України» буде оскаржено в апеляційному порядку.
Довідка УНІАН. Міністерство оборони РФ звернулося до Господарського суду Києва з позовом про виплату урядом України 3 млрд 239,45 млн. грн у справі корпорації ЄЕСУ. Російська сторона вимагала залучити як відповідача, крім Кабміну України, Державну казначейську службу України. ЄЕСУ в справі фігурує як третя особа на боці відповідача.
Тим часом Київський райсуд Харкова розглядає справу за звинуваченням екс-прем'єра Юлії Тимошенко в махінаціях в рамках корпорації ЄЕСУ, якою вона свого часу керувала.
Прокуратура заявила позов про відшкодування екс-прем'єром України Ю.Тимошенко шкоди в 19,5 млн. грн у справі ЄЕСУ. Генеральний прокурор Віктор Пшонка стверджує, що кримінальну справу стосовно Ю.Тимошенко щодо корпорації ЄЕСУ було незаконно закрито в 2005 році під тиском у той час Президента країни Віктора Ющенка відразу після призначення Ю.Тимошенко главою уряду.
В Об'єднаній опозиції "Батьківщина" вважають повідомлення про борги корпорації ЄЕСУ перед Міноборони РФ спробою влади напередодні виборів обчорнити ім'я Ю.Тимошенко.