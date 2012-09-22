Уряд опротестує рішення суду щодо боргів ЄЕСУ

Про це сьогодні на брифінгу, відповідаючи на питання УНІАН, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров.

«Ми оскаржуватимемо це рішення. Зараз готується апеляція», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Господарський суд Києва частково задовольнив позов Міноборони Росії до Кабміну щодо боргу корпорації ЄЕСУ і зобов'язав уряд України виплатити російській стороні 3 млрд 113 млн. 53 тис 506 грн 26 коп. (близько 390 млн. дол.).

Суддя наголосив, що рішення суду набуває чинності у разі, якщо не буде подано апеляційну скаргу. У разі ж розгляду такої скарги і підтвердження даного рішення суду, воно набуває чинності після рішення апеляційної інстанції.

20 вересня прес-служба Міністерства юстиції України, яке забезпечує представництво інтересів уряду у цій справі, повідомила, що рішення Господарського суду Києва у справі за позовом Міністерства оборони Росії про борги корпорації «Єдині енергетичні системи України» буде оскаржено в апеляційному порядку.

Довідка УНІАН. Міністерство оборони РФ звернулося до Господарського суду Києва з позовом про виплату урядом України 3 млрд 239,45 млн. грн у справі корпорації ЄЕСУ. Російська сторона вимагала залучити як відповідача, крім Кабміну України, Державну казначейську службу України. ЄЕСУ в справі фігурує як третя особа на боці відповідача.

Тим часом Київський райсуд Харкова розглядає справу за звинуваченням екс-прем'єра Юлії Тимошенко в махінаціях у рамках корпорації ЄЕСУ, якою вона свого часу керувала.

Прокуратура заявила позов про відшкодування екс-прем'єром України Ю.Тимошенко шкоди в 19,5 млн. грн у справі ЄЕСУ. Генеральний прокурор Віктор Пшонка стверджує, що кримінальну справу стосовно Ю.Тимошенко щодо корпорації ЄЕСУ булл незаконно закрито в 2005 році під тиском у той час Президента країни Віктора Ющенка відразу після призначення Ю.Тимошенко главою уряду.

В Об'єднаній опозиції "Батьківщина" вважають повідомлення про борги корпорації ЄЕСУ перед Міноборони РФ спробою влади напередодні виборів очорнити ім'я Ю.Тимошенко.