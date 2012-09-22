Азаров подасть новий бюджет уже новій Раді

Проект бюджету на 2013 рік буде покращено урядом за рахунок збільшення дохідної частини і подано для ухвалення Верховній Раді нового скликання, оскільки нинішній склад парламенту технічно не зможе прийняти документ за ті два робочі дні, що залишилися, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров.

Таку заяву він зробив, відповідаючи на питання УНІАН про те, з яких причин парламент повернув запропонований урядом законопроект.

«У парламенту до виборів залишилося два робочі дні. Реально, щоб він за ці два робочі дні міг би розглянути бюджет? Напевно, нереально. І тому абсолютно зрозуміла позиція Верховної Ради», - сказав М.Азаров.

Він також сказав, що уряд планує відкоригувати проект бюджету, збільшивши дохідну частину, і покращити позиції соціального захисту населення.

«Ми хотіли б покращити позиції соціального захисту населення за рахунок тих законів, які зараз є, але поки що не ухвалені Верховною Радою, і які працюють на збільшення дохідної частини бюджету? Напевно, хотіли б. Логічно, що Верховна Рада нам запропонувала – давайте ми ухвалимо закони, що збільшують дохідну базу, і повернемося до розгляду закону про Державний бюджет», - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що ніякої інтриги в ситуації з бюджетом немає.

«Звичайно, журналістам дуже хочеться інтригу створити, але інтриги насправді немає. У нас з парламентом є абсолютно конструктивна взаємодія і абсолютно нормальна робота», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%. Проект бюджету-2013 розраховано, виходячи із затверджених урядом ще в 2011 році макропоказників, зокрема: зростання ВВП – 4,5%, показник номінального ВВП – 1,688 трлн грн, інфляція – 5,9%.

15 вересня голова Верховної Ради України Володимир Литвин повернув уряду на доопрацювання проект державного бюджету на 2013 рік.