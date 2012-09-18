ВР до виборів проведе лише три засідання - КПУ голосувала «за»

Верховна Рада вирішила до завершення виборчої кампанії працювати у пленарному режимі лише три дні, включно з сьогоднішнім, яке закриє лише після розгляду всіх питань порядку денного.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні парламенту.

Зокрема, Верховна Рада внесла зміни до календарного плану роботи 11-ї сесії шостого скликання ВР.

За дане рішення проголосували 264 народних депутатів із 358, зареєстрованих у сесійній залі. «За» проголосували депутати фракції Партії регіонів, КПУ, Народної партії та групи «Реформи заради майбутнього».

Даною постановою передбачено, що сьогодні ВР працює в пленарному режимі до завершення розгляду всіх запланованих питань порядку денного.

Із 19 по 21 вересня народні депутати працюватимуть в комітетах і фракціях.

2 і 16 жовтня ВР, відповідно до постанови, працюватиме в пленарному режимі, а з 3 по 5 жовтня та з 17 по 19 жовтня працюватиме в комітетах та фракціях.

Як повідомляв УНІАН, лідер комуністів Петро Симоненко заявив, що КПУ відмовляється підтримувати ініціативу фракції Партії регіонів про те, щоб під час виборчої кампанії Верховна Рада України працювала один день на тиждень.