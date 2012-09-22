Іващенка виписали із лікарні

Про це УНІАН повідомив сам В.Іващенко.

«Днями мене виписали з військового шпиталю, де я знаходився практично місяць після звільнення з-під варти за рішенням суду. Наразі почуваю себе добре, викинув милицю, на яку спирався протягом кількох місяців, коли мене доставляли із слідчого ізолятора до суду, не надаючи жодної медичної допомоги, яка неодноразово пропонувалася лікарями та численними медичними комісіями і жодного разу не виконувала пенітенціарна система», - сказав В.Іващенко.

Колишній військовопосадовець також зазначив що наразі він та його адвокати працюють над підготовкою касаційної скарги на вирок, оскільки, на їх переконання, він не є законним та правомірним.

Як повідомляв УНІАН, В.Іващенко неодноразово звертався до суду та Генеральної прокуратури України щодо необхідності проведення лікування у зв’язку із загостренням у нього хвороби хребта.

23 червня за рекомендацією лікарів Міністерства охорони здоров’я у камеру Київського СІЗО, де утримувався В.Іващенко, поставили ортопедичне ліжко.

Довідка УНІАН. 12 квітня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив В.Іващенка до 5 років позбавлення волі за зловживання службовим становищем під час підписання плану санації Держпідприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод».

14 серпня колегія суддів Апеляційного суду Києва пом’якшила вирок В.Іващенку, звільнивши його від відбування основного покарання з іспитовим строком на 1 рік.