Іващенку дали умовний термін і звільнили з-під варти в залі суду

Колегія суддів Апеляційного суду Києва пом’якшила вирок колишньому т.в.о. міністра оборони Валерію Іващенку, звільнивши його від відбування основного покарання з іспитовим строком на 1 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну резолютивну частину ухвали після більш як 40-хвилинного перебування в нарадчій кімнаті оголосила головуюча у судовому процесі суддя Ольга Юрдига.

«Апеляцію засудженого Іващенка та його захисників задовольнити частково… Звільнити Іващенка від відбування основного покарання з іспитовим строком на 1 рік», - йдеться в ухвалі суду.

При цьому суд зобов’язав В.Іващенка не виїжджати за межі України без повідомлення працівників Кримінально-виконавчої інспекції, а також періодично з’являтися до неї для реєстрації.

Також ухвалою суду змінено міру покарання колишньому керуючому санацією Феодосійського судно-механічного заводу Сергію Міхєєву (його було засуджено до трьох років позбавлення волі – УНІАН).

Зокрема, суд повністю задовольнив скаргу його адвоката, призначивши термін покарання у вигляді 3-х років позбавлення волі з випробувальним строком на 1 рік.

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Як повідомляв УНІАН, Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за обвинуваченням В.Іващенка у зловживанні службовим становищем під час підписання плану санації Держпідприємства Міноборони «Феодосійський судно-механічний завод».

В.Іващенка було затримано у серпні 2010 року. Щодо нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

12 квітня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив В.Іващенка до 5 років позбавлення волі.