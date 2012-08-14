Іващенку дали умовний термін і звільнили з-під варти в залі суду
Апеляційний суд змінив колишньому т.в.о. міністра оборони України Валерію Іващенку термін покарання на умовний і звільнив з-під варти в залі суду.
Колегія суддів Апеляційного суду Києва пом’якшила вирок колишньому т.в.о. міністра оборони Валерію Іващенку, звільнивши його від відбування основного покарання з іспитовим строком на 1 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну резолютивну частину ухвали після більш як 40-хвилинного перебування в нарадчій кімнаті оголосила головуюча у судовому процесі суддя Ольга Юрдига.
«Апеляцію засудженого Іващенка та його захисників задовольнити частково… Звільнити Іващенка від відбування основного покарання з іспитовим строком на 1 рік», - йдеться в ухвалі суду.
При цьому суд зобов’язав В.Іващенка не виїжджати за межі України без повідомлення працівників Кримінально-виконавчої інспекції, а також періодично з’являтися до неї для реєстрації.
Також ухвалою суду змінено міру покарання колишньому керуючому санацією Феодосійського судно-механічного заводу Сергію Міхєєву (його було засуджено до трьох років позбавлення волі – УНІАН).
Зокрема, суд повністю задовольнив скаргу його адвоката, призначивши термін покарання у вигляді 3-х років позбавлення волі з випробувальним строком на 1 рік.
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Як повідомляв УНІАН, Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за обвинуваченням В.Іващенка у зловживанні службовим становищем під час підписання плану санації Держпідприємства Міноборони «Феодосійський судно-механічний завод».
В.Іващенка було затримано у серпні 2010 року. Щодо нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.
12 квітня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив В.Іващенка до 5 років позбавлення волі.