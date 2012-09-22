Литвин думає, що бюджет ухвалять до 1 грудня

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив: «У всякому разі я стою на тому, що 1 грудня 2012 року бюджет буде прийнято».

При цьому він нагадав, що нинішній парламент завершить свою роботу лише тоді, коли новообрані народні депутати складуть присягу – «це середина грудня 2012 року».

Голова ВР зазначив, що «бюджет буде прийнято і я сподіваюсь і вірю, що це буде бюджет розвитку, що він буде кращим ніж той бюджет, який я повернув до Кабінету міністрів України».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні. 22 вересня, прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що проект бюджету на 2013 рік буде покращено урядом за рахунок збільшення доходної частини і подано для ухвалення Верховній Раді нового скликання, оскільки нинішній склад парламенту технічно не зможе прийняти документ за ті два робочі дні, що залишилися.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%. Проект бюджету-2013 розраховано, виходячи із затверджених урядом ще в 2011 році макропоказників, зокрема: зростання ВВП – 4,5%, показник номінального ВВП – 1,688 трлн грн, інфляція – 5,9%.

15 вересня голова Верховної Ради України В.Литвин повернув уряду на доопрацювання проект державного бюджету на 2013 рік.