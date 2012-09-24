Намісник Лаври просить президента розібратись з «божевільними журналістами»

Про це сказано в його заяві, пише Українська правда.

"Під час богослужіння дві журналістки ходили навколо храму і питали про мене, про мого помічника. Потім вони чекали мене під будинком, коли я повернувся після служби. Одна з них з фотоапаратом на відстані фотографувала мене, а друга знімала на камеру телефону і приховану камеру", - заявив владика.

"Журналіст задала мені питання: "Скажіть, звідки Церква бере гроші?". Я відповів, що не уповноважений від імені Церкви обговорювати з нею цю тему. Тоді журналістка заскочила в мою машину. Я намагався перешкоджати цьому, внаслідок чого вона подряпала мені руки, потім вона стала битися, тому мені довелося викликати міліцію... Крайньою зухвалістю після всього, що сталося стали слова журналістки, звернені до мене: "А де Ваше смирення?!", - додав Павло.

"Я звертаюся до президента, голови Верховної Ради з проханням, врешті-решт, прийняти якісь заходи по відношенню до божевільних журналістів. Підкреслюю - до божевільних журналістів - не до всіх. Якщо у нас твориться таке беззаконня, потрібно наводити порядок", - підсумував він.

Як відомо, журналістка Ксенія Карпенко повідомила, що владика Павло заломив їй руки, коли вона прийшла взяти коментар, і забрав її телефон.