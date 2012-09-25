Єврокомісар ще раз закликав Україну до чесних виборів

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-офісі комісара, про це він говорив сьогодні під час зустрічі з першим віце-прем’єр-міністром України Валерієм Хорошковським.

«Він повторив, що Україна має докласти усіх можливих зусиль, щоб розвіяти стурбованість щодо політично вмотивованих судових процесів, звернувшись до цього питання як до частини ширшої реформи судової системи. Жовтневі парламентські вибори мають бути підготовлені та проведені відповідно до міжнародних стандартів, включаючи повагу до свободи ЗМІ, рівний доступ до ЗМІ та свободу зібрань», - заявив УНІАН речник комісара Петер Стано.

За його словами, комісар також висловив розчарування підписанням Президентом України змін до закону про функціонування прокуратури, які не були обговорені з Венеціанською комісією. Ш.Фюле зазначив, що це стало втраченою можливістю реформувати прокуратуру відповідно до європейських стандартів.

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Під час зустрічі комісар також висловив стурбованість проектом закону про відновлення кримінальної відповідальності за наклеп.

Крім того, в ході зустрічі сторони обмінялися думками щодо пріоритетності реформ, а також обговорили конкретні кроки, необхідні для покращення бізнес-клімату в Україні та плани України з посилення системи управління державними фінансами.

«Це була гарна можливість оцінити стан справ у відносинах ЄС-Україна в цілому та в окремих секторальних питаннях, зокрема… Я щиро сподіваюсь, що Україна продемонструє свою відданість європейськими цінностям та реформам, дозволивши нам далі розвивати наші відносини, підписати, ратифікувати та виконувати угоду про асоціацію. Задля цього проведення наступних парламентських виборів, виправлення наслідків вибіркового правосуддя та подальші кроки у реформуванні судової системи і загальний прогрес в реалізації Порядку денного асоціації є критично важливими», - процитував комісара його речник.