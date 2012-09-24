Хорошковський поїхав у Брюссель по європейський поштовх

Як повідомили УНІАН у прес-службі В.Хорошковського, в рамках візиту заплановані зустрічі першого віце-прем’єр-міністра України із членами Європейської комісії, які відповідають за діалог з Україною за ключовими напрямами двосторонньої співпраці. Зокрема, заплановані зустрічі з членами Європейської комісії з внутрішніх справ Сесілією Мальмстрьом, з питань торгівлі Карелом Де Гухтом та з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном Фюле.

За словами В.Хорошковського, за минулі декілька місяців Україна змогла просунутися вперед за низкою напрямів практичного співробітництва з Європейським Союзом.

“Ми вийшли на фінішну пряму у питанні виконання законодавчої фази Плану дій щодо запровадження безвізового режиму з ЄС. Урядом прийнято Концепцію реформування системи управління державними фінансами, Конституційна асамблея підтримала звернення КМУ до Президента України щодо внесення до ВРУ законопроекту стосовно розширення повноважень Рахункової палати. Разом ці рішення дозволяють нам значно просунутися вперед у досягненні європейських стандартів за низкою важливих напрямів державного управління. Триває технічна робота з підготовки до підписання Угоди про асоціацію. Ми активно виконуємо наші зобов’язання у рамках Договору про Енергетичне співтовариство. Тому нам є про що спілкуватися з колегами у Європейській комісії», - зазначив В.Хорошковський напередодні візиту.

«Сподіваюсь, за результатами візиту нам вдасться надати поштовх для подальшого розвитку нашого співробітництва”, - додав він.