ЗМІ: На столичних автостанціях орудують рекетири

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Ще півроку тому на автостанції "Південна" міцні чоловіки почали пропонувати водіям в обмін на гроші відсутність проблем. Тариф – 40 гривень із рейсу. Незгодних б'ють ногами або по гаманцю: молодики організовують нелегальні рейси, щоб перехопити пасажирів у неохочих платити.

"Закликайли" або "перехоплювачі" заманюють людей біля автостанції та відправляють у протилежний бік до своїх мікроавтобусів. Та й пасажири не проти. Вони віддають перевагу нелегальним перевізникам, щоб зекономити час. А на перевізника Сергія Семчука вплинули інакше. На нього напали двоє молодиків та добряче відлупцювали без пояснень, не взявши ні грошей, ні документів. Водій запевняє, що знає замовників – люди, які "кришують" нелегалів.

"Погрожували, тому що я вступив в дискусію з нелегальними перевізниками, попросив їх не займатися нелегальними погрузками під мій час", - розповів Семчук. Тим часом боротьба за пасажира переходить у розділ кримінальної хроніки.

Нагадаємо, минулого тижня на стоянці підстрелили віце-президента асоціації автоперевізників Володимира Вакуленка.

