У Києві обстріляли віце-президента асоціації автоперевізників
14:10, 19 вересня 2012Суспільство
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Уранці 19 вересня в Києві на стоянці, біля власного автомобіля, був обстріляний віце-президент Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників (ВААП) Володимир Вакуленко.
Володимир Вакуленко отримав поранення в ногу
Як повідомили УНІАН у ВААП, злочинці зробили три постріли з вогнепальної зброї, в результаті чого В.Вакуленко одержав поранення в ноги.
В.Вакуленка доставили до лікарні і прооперували.
Віце-президент ВААП пов'язує напад із громадською діяльністю, зокрема з боротьбою з нелегальними перевізниками.
За інформацією ВААП, за фактом нападу порушено кримінальну справу за статтею «хуліганство».
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