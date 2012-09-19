У Києві обстріляли віце-президента асоціації автоперевізників

14:10, 19 вересня 2012
Суспільство
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Уранці 19 вересня в Києві на стоянці, біля власного автомобіля, був обстріляний віце-президент Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників (ВААП) Володимир Вакуленко.

Володимир Вакуленко отримав поранення в ногу

Як повідомили УНІАН у ВААП, злочинці зробили три постріли з вогнепальної зброї, в результаті чого В.Вакуленко одержав поранення в ноги.

В.Вакуленка доставили до лікарні і прооперували.

Віце-президент ВААП пов'язує напад із громадською діяльністю, зокрема з боротьбою з нелегальними перевізниками.

За інформацією ВААП, за фактом нападу порушено кримінальну справу за статтею «хуліганство».

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