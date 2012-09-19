У Києві обстріляли віце-президента асоціації автоперевізників

Як повідомили УНІАН у ВААП, злочинці зробили три постріли з вогнепальної зброї, в результаті чого В.Вакуленко одержав поранення в ноги.

В.Вакуленка доставили до лікарні і прооперували.

Віце-президент ВААП пов'язує напад із громадською діяльністю, зокрема з боротьбою з нелегальними перевізниками.

За інформацією ВААП, за фактом нападу порушено кримінальну справу за статтею «хуліганство».