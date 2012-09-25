Опозиція вимагає від ГПУ порушити справу проти «регіонала» Луцького

Як повідомили УНІАН у прес-службі Об’єднаної опозиції, М.Луцький в прямому ефірі 19 вересня 2012 року на передачі «Сьогодні про головне» , підтвердив свою причетність до «облав» на агітаційні намети опозиції в Солом’янському районі словами: «… Я, може, десь не досконалий в юридичних питаннях, тому я попросив, я особисто, я це визнаю, людей, які працюють в моєму штабі, щоб вони пішли до тих наметів, де видають ці листівки, і щоб вони перестали розповсюджувати ...».

Опозиція нагадує, що 18 вересня в Солом’янському районі на території округу № 222 мав місце напад на агітаційні намети ГО «Батьківщина». Було побито дівчину-агітатора. З цього приводу було викликано міліцію, яка затримала одного з нападників, у якого виявлено посвідчення співробітника Фонду М.Луцького.

При цьому нападники розмахували копіями рішення Солом’янського районного суду, яким нібито заборонено ведення агітації опозицією, що суперечить закону. Опозиція наголошує, що згідно з чинним законодавством України, для виконання рішень судів є виконавча служба та відповідна процедура. «Цей факт свідчить, що суди в Україні повністю підконтрольні владі і відкрито співпрацюють з провладними кандидатами та особами, які їх представляють», - наголошується в повідомленні.

А вже ввечері цього ж дня було скоєно збройний напад на довірену особу кандидата в народні депутати Дмитра Андрієвського - Максима Шкуро.

«Звичайно, - заявляють в опозиції, - дивує те, що, М.Луцький, будучи представником законодавчого органу України, відкрито заявляє про те, що веде незаконну діяльність та порушує статті Кримінального кодексу України. Такі правопорушення підпадають під ст. 157 ККУ «Перешкоджання здійсненню виборчого права ...» і ст. 356 ККУ «Самоправство».

«Всі ці обставини змушують Об’єднану опозицію відповідно реагувати. Звернення до Генпрокуратури та міністра внутрішніх справ України з вимогою проведення відповідного розслідування та притягнення регіонала М.Луцького до кримінальної відповідальності вже направлено народним депутатом України Сергієм Пашинським», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Об'єднана опозиція “Батьківщина” повідомляла, що апеляційній інстанції скасували рішення судді Солом'янського райсуду Києва, яким було накладено арешт на тираж друкованого матеріалу «Батьківщини», заборонено його розповсюдження та вилучено з обігу.

“Об’єднана опозиція «Батьківщина» повідомляє, що її юристи успішно оскаржили ухвалу в апеляційній інстанції. Рішення судді вже скасовано, а провадження у справі закрито”, - говориться в повідомленні. При цьому об’єднана опозиція «Батьківщина» вимагала позбавити статусу судді та притягти до кримінальної відповідальності суддю Солом’янського райсуду, через неправосудну ухвалу якої було жорстоко побито активістку, яка розповсюджувала агітаційні матеріали «Батьківщини».