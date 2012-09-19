Турчинов каже, що проти опозиції розпочався терор

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив керівник Центрального виборчого штабу Об'єднаної опозиції Олександр Турчинов.

Він зауважив, що влада вдається до “стадії прямого терору проти опозиції”. За його словами, до побиття довіреної особи Д.Андрієвського “причетні особи, які не боялися відповідальності за це”. Він додав, що на місце події міліція приїхала лише через годину і тільки під тиском депутатів порушила кримінальну справу.

“Тільки під тиском близько 24-ї години прокуратура змушена була порушити кримінальну справу, але до цього вони відмовлялися, бо казали, що це дрібне хуліганство”, - сказав він.

О.Турчинов також додав, що вчора в Солом'янському районі Києва було знищено 8 наметів Об'єднаної опозиції “Батьківщина”. “Була жорстоко побита дівчина-агітатор, яка працювала в цих наметах”, - сказав він, додавши, що до знищення наметів причетні конкуренти кандидата від опозиції в цьому окрузі Д.Андрієвського. “Це тотальний терор, який розв'язала влада проти свого головного і єдиного опонента”, - сказав О.Турчинов.

У свою чергу Д.Андрієвський зауважив, що опозиція просить міжнародні інстанції також дати свою оцінку тим подіям, які відбуваються. “Ми вимагаємо негайного розслідування, ми звертаємося до правоохоронних органів, щоб було чітке прозоре розслідування цього інциденту”, - сказав він.

Д.Андрієвський повідомив, що М.Шкуро наразі перебуває в лікарні. “У нього численні забої, переламані ребра, ножове поранення стегна. Стан його стабільний, але серйозний та важкий. ...Досить багато крові втратила людина, ми його доставили до лікарні і він був у напівсвідомому стані”, - сказав Д.Андрієвський. Він додав, що під час інциденту поруч з М.Шкуро знаходився водій, який саме і намагався завадити насильству. “У цих молодиків, які нападали на автомобіль, була суміш і вони намагалися спалити машину”, - додав він.

В той же час, за словами Д.Андрієвського, впродовж вчорашнього дня здійснювався напад на кожен із 20 наметів Об'єднаної опозиції, які розміщені в Солом’янському районі. “Напад здійснювали молодики, які показували рішення суду... В цьому рішенні сказано про те, що суд забороняє “Батьківщині” вести законну агітацію, розповсюджувати законні зареєстровані матеріали”, - сказав Д.Андрієвський. Він зауважив, що це ухвала Солом'янського райсуду, якою забороняється розповсюджувати офіційні матеріали, що були видані штабом “Батьківщини”, і інформація стосується конкурента Д.Андрієвського Максима Луцького (кандидат в народні депутати за цим же округом від Партії регіонів).

Як повідомляв УНІАН, вчора на довірену особу кандидата у народні депутати від Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Д.Андрієвського по 222-му округу М.Шкуро було скоєно напад. Невідомі жорстоко побили його та завдали ножових поранень.

За даними опозиції, напад стався учора ввечері у Київській області поблизу будинку, де мешкає М.Шкуро. «Четверо осіб міцної статури зупинили машину, в якій перебував опозиціонер і водій, розбили скло та витягнули чоловіків з автомобіля. Після цього їх жорстоко побили, нанісши кілька ножових поранень», - говорилося в повідомленні.

За фактом нападу міліція порушила кримінальну справу за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство).