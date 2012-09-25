Власенко каже, що Тимошенко хоче до ЄС, а регіонали «вигадують маячню»

Про це в коментарі УНІАН сказав захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко, говорячи про заяву ва ефірі каналу ICTV депутата від Партії регіонів Леоніда Кожари про те, що Ю.Тимошенко виступила із заявою про ненадання Україні перспективи євроінтеграції.

«Юлія Володимирівна є палким прихильником європейської інтеграції України», - сказав С.Власенко.

Він наголосив, що депутати, які коментують звернення екс-прем’єра до парламентів і лідерів демократичних країн, помилково «плутають Україну і діючий режим».

«Коли їм говорити нема чого, вони видумують якусь маячню. Вони дуже часто плутають Україну і діючий режим – це різні речі. Український народ, я в цьому переконаний, зобов’язаний бути в європейській сім’ї, але, на жаль, діюча влада, діючий режим і особисто громадянин Янукович Віктор Федорович роблять все, щоб Україна туди не потрапила», - сказав С.Власенко.

За його словами, Ю.Тимошенко завжди принципово підтримувала напрямок європейської інтеграції України.

«Юлія Володимирівна була тою людиною, яка ініціювала програму європейського партнерства для України. Юлія Володимирівна за обидва рази свого прем’єрства своїм жорстким пріоритетом ставила євроінтеграцію України, і робила все, щоб ця європейська інтеграція відбулася. І не вина Юлії Володимирівни в тому, що діюча влада протягом останніх два з половиною років знищила повністю всі досягнення України на цьому шляху», - зазначив він.

С.Власенко також наголосив, що звернення, про яке говорив Л.Кожара, опубліковане і є у відкритому доступі в газеті «Дзеркало тижня».

Він підкреслив, що ніяких додаткових звернень до лідерів демократичних країн Ю.Тимошенко не писала. «Звернення Юлії Володимирівни опубліковане повністю в газеті «Дзеркало тижня». Кожен громадянин його може прочитати. Розказки про якісь додаткові заяви – це якась маячня дуже хворих людей», - підкреслив С.Власенко.