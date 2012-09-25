Опозиція вимагає продовжити мораторій на продаж землі

Про це сьогодні у Львові заявив голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”.

А.Яценюк наголосив, що з ухваленням закону про Державний земельний банк та закону, що дозволяє іноземцям ставати власниками української землі, «Янукович і Партія регіонів відкрили новий вид українського земельного бізнесу, який буде належати тільки ПР».

За його словами, влада планує зняти мораторій на продаж землі, скупити її за безцінь, щоб за певний час перепродати землю іноземцям.

А.Яценюк наголосив, що мораторій на продаж земель має бути до того часу, поки не буде введена державна гарантована мінімальна ціна на землю на рівні країн-членів ЄС. «Якщо в Україні сьогодні ціна гектара землі 3 тис грн, то в сусідній Польщі мова іде про 5 тис євро», - сказав він.

Голова Ради Об’єднаної опозиції також підкреслив, що «Батьківщина» розробила комплексну програму розвитку села, яка, зокрема, передбачає широку систему кредитування для молодих людей, які готові засновувати фермерські господарства.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня 2011 р. Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про ринок земель».

20 грудня 2011 року Верховна Рада продовжила до 1 січня 2013 року мораторій на продаж землі сільгосппризначення.

6 вересня 2012 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної і комунальної власності».

Закон вводить в дію Державний земельний банк, який повинен надавати виключно селянським, фермерським, сільськогосподарським підприємствам кредити під не більше 5% ставки Національного банку.

Центральному органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів і його територіальним органам надаються повноваження з розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності, відповідно, таких повноважень позбавляються місцеві державні адміністрації, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації і Рада міністрів Автономної Республіки Крим.