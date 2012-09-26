Опозиція чекає рішення ЄСПЛ щодо Тимошенко найближчими тижнями

Про це сьогодні в інтерв’ю 5-му каналу заявив заступник лідера партії «Батьківщина», екс-віце-прем’єр-міністр Григорій Немиря.

«Ми очікуємо так рішення найближчими тижнями», - сказав він. В той же час Г.Немиря зауважив, що конкретна дата наразі невідома. «Ми не знаємо дати коли це буде рішення. Але прецеденти про які ми знаємо, говорять про те, що ми можемо очікувати таке рішення найближчими тижнями», - додав він. Г.Немиря нагадав, що про це саме заявляв і Генсек Ради Європи Торбйорн Ягланд.