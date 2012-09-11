Генсек РЄ: Янукович пообіцяв виконати рішення ЄСПЛ щодо Тимошенко і Луценка

Генсек РЄ повідомив, що завдяки діям Європи Тимошенко було забезпечено належне лікування. Що ж стосується скарг екс-прем'єра в Євросуді, то Ягланд вважає, що вони не будуть об'єднані в один розгляд.

«Найближчим часом, протягом кількох тижнів, буде винесене рішення суду щодо затримання Тимошенко, а також про те, чи були судові засідання проведені відповідно до європейських стандартів. Пізніше ЄСПЛ візьметься за вивчення справи по суті. Юристи Юлії Тимошенко наприкінці серпня вже звернулися до суду з другою скаргою. Її розглянуть пізніше, оскільки це вимагає часу. Наскільки я знаю, ці справи вже не будуть об'єднані», - сказав Генсек РЄ в інтерв'ю Комерсанту-Укрїна.

Відповідаючи на запитання про те, чи будуть рішення ЄСПЛ мати якийсь вплив на ситуацію, бо ж Луценко, скаргу якого Євросуд задовольнив, все одно відправився в колонію, Ягланд відповів:

«Результат буде! Річ у тім, що український уряд оскаржив рішення ЄСПЛ у Великій палаті суду. Після розгляду апеляції Великою палатою всі повинні будуть слідувати рішенням суду. При цьому ЄСПЛ може наказати владі відпустити ув'язненого, і будь-який уряд в Європі зобов'язаний виконувати судові рішення. В іншому випадку в уряду, що не дотримується рішення Страсбурзького суду, виникнуть справжні проблеми».

Генсек РЄ заявив, що на вчорашній зустрічі з Януковичем, Президент України заявив, що він буде поважати будь-яке рішення суду.

«Віктор Янукович заявляв, що буде поважати рішення суду... Якщо ми говоримо конкретно про зобов'язання держави перед РЄ і ЄСПЛ, то я не бачу такої тенденції (невиконання обіцянок - ред.). А в разі, коли президент особисто запевняє, що буде твердо дотримуватися рішенням суду, я не сумніваюся, що це відбудеться. Втім, це станеться лише після винесення остаточного рішення ЄСПЛ», - сказав Ягланд.