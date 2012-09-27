Азаров у Ялті зустрінеться з Медведєвим
15:50, 27 вересня 2012Політика
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Завтра, 28 вересня, в Ялті в рамках ради глав урядів СНД прем'єр-міністр України Микола Азаров і прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв проведуть двосторонню зустріч.
У Ялті - інфестиційний форум
Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду РФ.
Окрім цього, у Д.Медведєва заплановані зустрічі з прем'єр-міністрами Білорусі, Молдови і Вірменії.
Передбачається, що двосторонні зустрічі відбудуться після участі в засіданні ради глав урядів СНД і першої сесії третього міжнародного інвестиційного форуму “Ялтинські ділові зустрічі”.
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