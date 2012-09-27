Азаров у Ялті зустрінеться з Медведєвим

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду РФ.

Окрім цього, у Д.Медведєва заплановані зустрічі з прем'єр-міністрами Білорусі, Молдови і Вірменії.

Передбачається, що двосторонні зустрічі відбудуться після участі в засіданні ради глав урядів СНД і першої сесії третього міжнародного інвестиційного форуму “Ялтинські ділові зустрічі”.