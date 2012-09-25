Україна пропонує Росії вихід із «автомобільної» війни

Як передає кореспондент УНІАН, про це у вівторок, 25 вересня, повідомив журналістам урядовий уповноважений зі співпраці з СНД Валерій Мунтіян.

Він також зазначив, що міжурядова угода, згідно з якою Україна і Росія введуть такий режим, перебуває на завершальній стадії підготовки, і може бути підписана в рамках проведення саміту голів урядів СНД в Ялті.

«Ми ведемо переговори, і прагнемо це питання винести на ялтинське засідання голів урядів для того, щоб прийняти й підписати міжурядову угоду. Для того, щоб у нас були надані для України і Росії національні режими», – сказав В.Мунтіян.

*** Національний режим передбачає, що стягування утилізаційного збору з українських автомобілів, що імпортуються до Росії, відбуватиметься на тих же умовах, що й виробництво аналогічної продукції всередині РФ, і навпаки.

Згідно з постановою уряду РФ від 31 серпня, з російських автовиробників утилізаційний збір не стягується, проте у порядку повідомлення вони повинні представляти в Мінпромторг гарантії про безпечну утилізацію автомобіля. Інакше і їм потрібно буде внести збір до Федеральної митної служби.

В Україні утилізаційний збір для вітчизняних автовиробників не діє.

Нагадаємо, що 28 вересня в Ялті відбудеться чергове засідання Ради голів урядів СНД. До порядку денного включено понад двадцять питань, що торкаються різних аспектів інтеграційної взаємодії в рамках Співдружності.

Заступник міністра економічного розвитку РФ Андрій Клепач повідомив у вівторок, 25 вересня, в ході відеомоста Москва - Київ на тему: “Більше, ніж СНД: новий формат співпраці в рамках Співдружності”, що в Ялті прем'єри України і Російської Федерації можуть обговорити угоду, яка мінімізує вплив утилізаційного збору на автотранспорт на взаємну торгівлю.

“На нашій торгівлі ця норма позначається, тому йдуть переговори - і вони почалися до введення утилізаційного збору - про те, як виробити формат врегулювання взаємних спірних питань із тим, щоб торгівля не страждала”, - сказав А.Клепач.

“Проект такої угоди готується, і в оптимістичному варіанті її можуть розглянути в Ялті на зустрічі прем'єрів країн СНД, але це вимагає певної роботи й вимагає, щоб Україна ввела в своє законодавство норму про утилізацію автомобілів, чого поки немає”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія цього збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожче. Збір був введений з метою захистити російський автопром в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

У відповідь 14 вересня Україна ввела утилізаційний збір на імпортовані з Росії автомобілі і автобуси.

Раніше Росія заявляла, що має намір відстоювати перед країнами СОТ легітимність введеного утилізаційного збору на імпортні автомобілі.