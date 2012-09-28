Азаров сьогодні у Ялті зустрінеться з Медведєвим

Про це повідомляє РІА "Новости". Зустріч глав урядів проходить у Лівадійському палаці. Перед її початком глави держав сфотографувалися біля входу в будівлю на тлі державних прапорів країн-учасниць СНД.

Як очікується, після закінчення засідання у вузькому складі відбудеться бесіда у розширеному форматі, після чого країни, що входять в об'єднання ЄврАзЕС, підпишуть низку документів про співпрацю.

На засіданні планується обговорити питання розширення зони вільної торгівлі (ЗВТ) на просторі СНД, поглиблення інноваційного співробітництва та створення інформаційного каналу Співдружності.

Головна серед інтеграційних тем - прискорення ратифікації договору про зону вільної торгівлі в СНД.

Як повідомляв УНІАН, у рамках ради глав урядів СНД прем'єр-міністр України Микола Азаров і прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв проведуть двосторонню зустріч.

Передбачається, що двостороння зустріч відбудуться після першої сесії третього міжнародного інвестиційного форуму “Ялтинські ділові зустрічі”.

